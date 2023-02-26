Карпушин Василий Илларионов
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения08.04.1857
Дата смерти20.09.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1857
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Аксёнова Агрипина Васильева
Мать ребёнка: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
20.09.1901
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки