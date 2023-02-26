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Карпушин Василий Илларионов

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

08.04.1857

Дата смерти

20.09.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1857

Отец: Карпушин Илларион (Ларион) Иванов

Мать: Карпушина Анастасия Ермолаева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Аксёнова Агрипина Васильева

Мать ребёнка: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
20.09.1901
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки
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