Зенин Стефан Михайлов
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Зенин Михаил Архипов
Мать: Зенина Мария Ефимова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Зенина Евдокия Игнатова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Зенина Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
17.11.1851
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Зенина Евдокия Игнатова
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно