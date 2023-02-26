Зенин Стефан Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенин Стефан Михайлов

Зенин Стефан Михайлов

avatar

Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Зенин Михаил Архипов

Мать: Зенина Мария Ефимова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Зенина Евдокия Игнатова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Зенин Василий Стефанов

Мать ребёнка: Зенина Евдокия Игнатова

Рождение ребёнка
17.11.1851

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Зенина Евдокия Игнатова

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close