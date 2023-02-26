Зенина Мария Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти03.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: Агафия Михайлова
Отец ребёнка: Зенин Михаил Архипов
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826
Отец ребёнка: Зенин Михаил Архипов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Зенин Михаил Архипов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зенин Константин Михайлов
Отец ребёнка: Зенин Михаил Архипов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1837
Отец ребёнка: Зенин Михаил Архипов
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
03.07.1848
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия