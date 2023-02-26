Зенина Мария Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенина Мария Ефимова

Зенина Мария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

03.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Агафия Михайлова

Отец ребёнка: Зенин Михаил Архипов

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Зенин Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Зенин Михаил Архипов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Зенин Михаил Архипов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Зенин Константин Михайлов

Отец ребёнка: Зенин Михаил Архипов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1837

Сын: Зенин Никанор Михайлов

Отец ребёнка: Зенин Михаил Архипов

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
03.07.1848
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: эпидемия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close