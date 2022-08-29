Алещенко Аркадий
Место рожденияБеларусь
Дата рождения09.05.1936
ПолМужской
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936
Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алещенко Валентина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
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Рождение ребёнка
1968
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Рождение ребёнка
1971
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