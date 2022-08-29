Алещенко Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алещенко Аркадий

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

09.05.1936

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936

Отец: Алещенко Григорий

Мать: Мирная - Алещенко (Румянцева) Анна

Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алещенко Валентина

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алещенко Валентина

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Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алещенко Валентина

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Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алещенко Валентина

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