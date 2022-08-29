Алещенко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алещенко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wright (Мирная) Варвара

Мать ребёнка: Мирная - Алещенко (Румянцева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирная - Алещенко (Румянцева) Анна

Рождение ребёнка
09.05.1936

Сын: Алещенко Аркадий

Мать ребёнка: Мирная - Алещенко (Румянцева) Анна

Беларусь
Смерть
Неизвестно

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