Алещенко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Wright (Мирная) Варвара
Мать ребёнка: Мирная - Алещенко (Румянцева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1936
Сын: Алещенко Аркадий
Мать ребёнка: Мирная - Алещенко (Румянцева) Анна
Беларусь
Смерть
Неизвестно