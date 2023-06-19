Мирная - Алещенко (Румянцева) Анна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти2000
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Румянцев Василий Фомич
Мать: Румянцева Евфросиния
Рождение ребёнка
09.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Беларусь
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2000
США
Причина смерти: Естественная смерть/старость | США