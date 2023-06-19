Мирная - Алещенко (Румянцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирная - Алещенко (Румянцева) Анна

Место рождения

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд

Дата рождения

1909

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1871 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Румянцев Василий Фомич

Мать: Румянцева Евфросиния

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Беларусь
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
США
Причина смерти: Естественная смерть/старость | США