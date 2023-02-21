Румянцева Евфросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шашкова Ирина
Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич
Хролы, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1906
Сын: Румянцев Григорий
Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мирная - Алещенко Анна
Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич
Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич
Беларусь
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич
Беларусь
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич
Смерть
1954
USA
Причина смерти: Неизвестно | США