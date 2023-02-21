Румянцева Евфросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Евфросиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шашкова Ирина

Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич

Хролы, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Румянцев Григорий

Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мирная - Алещенко Анна

Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич

Сапуны, Вымнянская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич

Беларусь
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Василий Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич

Беларусь
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Румянцев Василий Фомич

Смерть
1954
USA
Причина смерти: Неизвестно | США
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