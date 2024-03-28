(Румянцева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Румянцева) Евдокия

(Румянцева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Румянцев Василий Фомич

Мать: Румянцева (Волкова) Евфросиния Малаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Соловьёв Михаил

Англия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Геннадий

Отец ребёнка: Соловьёв Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Михаил

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Соловьёва) Валентина

Отец ребёнка: Соловьёв Михаил

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Горбенко Алла

Отец ребёнка: Соловьёв Михаил

Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.