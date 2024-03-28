(Румянцева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Соловьёв Михаил
Англия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Геннадий
Отец ребёнка: Соловьёв Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв Михаил
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Соловьёва) Валентина
Отец ребёнка: Соловьёв Михаил
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Горбенко Алла
Отец ребёнка: Соловьёв Михаил
Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно