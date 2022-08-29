Соловьёв Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: (Румянцева) Евдокия
Англия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Геннадий
Мать ребёнка: (Румянцева) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Румянцева) Евдокия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Соловьёва) Валентина
Мать ребёнка: (Румянцева) Евдокия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Горбенко Алла
Мать ребёнка: (Румянцева) Евдокия
Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно