Соловьёв Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: (Румянцева) Евдокия

Англия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Геннадий

Мать ребёнка: (Румянцева) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Румянцева) Евдокия

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Соловьёва) Валентина

Мать ребёнка: (Румянцева) Евдокия

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Горбенко Алла

Мать ребёнка: (Румянцева) Евдокия

Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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