Алещенко Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алещенко Аркадий
Рождение ребёнка
1966
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Рождение ребёнка
1968
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Рождение ребёнка
1971
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