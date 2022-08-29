Алещенко Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алещенко Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алещенко Аркадий

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алещенко Аркадий

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Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алещенко Аркадий

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Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алещенко Аркадий

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