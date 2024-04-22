Артемова (Казинцева) Агриппина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Артемова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Артемов Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Артемова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Артемов Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно