Артемова (Казинцева) Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Казинцева) Агриппина Дмитриевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Артемов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Артемова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1891

Сын: Артемов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Артемов Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Артемова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Артемов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Артемов Фёдор Васильевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Фёдор Васильевич

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