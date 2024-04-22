Артемов Илья Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемов Илья Фёдорович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1895

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Артемов Фёдор Васильевич

Мать: Артемова Агриппина Дмитриевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1895
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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