Шихов Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Шихов Василий Иванович
Мать: Шихова Фёкла Федорова
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Шихова Марфа Савинова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Шихова Марфа Савинова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шихов Дементий Максимович
Мать ребёнка: Шихова Марфа Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Марфа Савинова
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763