Шихов Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Максим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Шихов Василий Иванович

Мать: Шихова Фёкла Федорова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Шихов Антон Максимович

Мать ребёнка: Шихова Марфа Савинова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шихов Степан Максимович

Мать ребёнка: Шихова Марфа Савинова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шихов Дементий Максимович

Мать ребёнка: Шихова Марфа Савинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Марфа Савинова

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763
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