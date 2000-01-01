Шихова (Зубарева) Фёкла Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Зубарева) Фёкла Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шихов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Шихов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Хорошавина Марина Васильевна

Отец ребёнка: Шихов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763
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