Шихова (Зубарева) Фёкла Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Шихов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Хорошавина Марина Васильевна
Отец ребёнка: Шихов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763