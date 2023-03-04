Шихов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Шихов Иван .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шихов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Шихова Фёкла Федорова

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Хорошавина Марина Васильевна

Мать ребёнка: Шихова Фёкла Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Фёкла Федорова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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