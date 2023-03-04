Шихов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Шихов Иван .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Шихова Фёкла Федорова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Хорошавина Марина Васильевна
Мать ребёнка: Шихова Фёкла Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Фёкла Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763