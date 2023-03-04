Хорошавина (Шихова) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Шихова) Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Хорошавина) Васса Леонидовна

Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Хорошавина) Агропена Леонидовна

Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение
1751

Отец: Шихов Василий Иванович

Мать: Шихова (Зубарева) Фёкла Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Леонид Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Хорошавина) Софья Леонидовна

Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Хорошавин Трофим Леонтиевич

Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Хорошавина) Евдокия Леонидовна

Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763

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