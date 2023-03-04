Хорошавина (Шихова) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Хорошавина) Васса Леонидовна
Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Исакович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Хорошавина) Агропена Леонидовна
Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Исакович
Рождение
1751
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Хорошавина) Софья Леонидовна
Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Исакович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Хорошавин Трофим Леонтиевич
Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Исакович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Хорошавина) Евдокия Леонидовна
Отец ребёнка: Хорошавин Леонид Исакович
Смерть
После 1763