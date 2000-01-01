Шихова (Кривошеина) Марфа Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Кривошеина) Марфа Савинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Шихов Антон Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шихов Степан Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шихов Дементий Максимович

Отец ребёнка: Шихов Максим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Максим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763
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