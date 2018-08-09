Андриянова (Каликина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1956
Дата смерти09.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1956
Отец: Колмагоров Василий
Мать: Колмагорова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Михаил
Отец ребёнка: Андриянов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Сергей
Отец ребёнка: Андриянов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андриянов Виктор
Смерть
09.08.2018
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область