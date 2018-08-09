Андриянова (Каликина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянова (Каликина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1956

Дата смерти

09.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1956

Отец: Колмагоров Василий

Мать: Колмагорова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Михаил

Отец ребёнка: Андриянов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Сергей

Отец ребёнка: Андриянов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриянов Виктор

Смерть
09.08.2018
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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