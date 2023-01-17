Андриянов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андриянов Виктор
Мать: Андриянова Татьяна
Рождение ребёнка
16.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андриянова Татьяна
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андриянова Татьяна