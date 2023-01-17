Андриянов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андриянов Виктор

Мать: Андриянова Татьяна

Рождение ребёнка
16.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андриянова Татьяна

Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андриянова Татьяна

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