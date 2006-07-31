Андриянов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1955
Дата смерти31.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Михаил
Мать ребёнка: Андриянова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андриянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Сергей
Мать ребёнка: Андриянова Татьяна
Смерть
31.07.2006
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область