Андриянов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1955

Дата смерти

31.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Михаил

Мать ребёнка: Андриянова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андриянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Сергей

Мать ребёнка: Андриянова Татьяна

Смерть
31.07.2006
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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