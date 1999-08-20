Колмагорова (Каликина) Агафья Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.03.1922
Дата смерти20.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1922
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Валя
Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович
Рождение ребёнка
28.03.1945
Дочь: Кузяткина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович
Петровский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
31.10.1950
Рождение ребёнка
16.08.1956
Дочь: Андриянова Татьяна
Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каликин Александр
Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колмагоров Николай
Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович
Смерть
20.08.1999
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область