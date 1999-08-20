Колмагорова (Каликина) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолмагорова (Каликина) Агафья Михайловна

Колмагорова (Каликина) Агафья Михайловна

avatar

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.03.1922

Дата смерти

20.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1922

Отец: Каликин Михаил Кузьмич

Мать: Каликина Пелагия Кондратьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Валя

Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович

Рождение ребёнка
28.03.1945

Дочь: Кузяткина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович

Петровский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
31.10.1950

Муж: Колмагоров Василий Илларионович

Рождение ребёнка
16.08.1956

Дочь: Андриянова Татьяна

Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Александр

Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колмагоров Николай

Отец ребёнка: Колмагоров Василий Илларионович

Смерть
20.08.1999
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close