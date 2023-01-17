Каликина (Егорова) Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Егоров Кондратий
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Муж: Каликин Михаил
Рождение ребёнка
16.10.1904
Дочь: Каликина Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Каликин Михаил
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1917
Дочь: Дина
Отец ребёнка: Каликин Михаил
Рождение ребёнка
18.03.1907
Сын: Каликин Иван
Отец ребёнка: Каликин Михаил
Рождение ребёнка
14.03.1911
Сын: Каликин Алексей
Отец ребёнка: Каликин Михаил
Рождение ребёнка
25.12.1912
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Каликин Михаил
Рождение ребёнка
11.04.1915
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Каликин Михаил
Рождение ребёнка
11.10.1916
Сын: Каликин Александр
Отец ребёнка: Каликин Михаил
Рождение ребёнка
30.11.1918
Сын: Каликин Николай
Отец ребёнка: Каликин Михаил
Рождение ребёнка
23.03.1922
Дочь: Колмагорова Агафья
Отец ребёнка: Каликин Михаил
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Паулина
Отец ребёнка: Каликин Михаил
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно