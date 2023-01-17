Каликина (Егорова) Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликина (Егорова) Пелагия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Егоров Кондратий

Мать: не указана

Бракосочетание
1902

Муж: Каликин Михаил

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: Каликина Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Каликин Михаил

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1917

Дочь: Дина

Отец ребёнка: Каликин Михаил

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Каликин Иван

Отец ребёнка: Каликин Михаил

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.03.1911

Сын: Каликин Алексей

Отец ребёнка: Каликин Михаил

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Каликин Михаил

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.1915

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Каликин Михаил

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.10.1916

Сын: Каликин Александр

Отец ребёнка: Каликин Михаил

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.11.1918

Сын: Каликин Николай

Отец ребёнка: Каликин Михаил

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.03.1922

Дочь: Колмагорова Агафья

Отец ребёнка: Каликин Михаил

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Паулина

Отец ребёнка: Каликин Михаил

Смерть
Неизвестно
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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