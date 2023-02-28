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Каликин Александр

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Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.10.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1916

Отец: Каликин Михаил Кузьмич

Мать: Каликина Пелагия Кондратьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Каликин Михаил

Мать ребёнка: Каликина Лукерья

Рождение ребёнка
15.06.1946

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Каликина Лукерья

Рождение ребёнка
18.08.1952

Сын: Каликин Василий

Мать ребёнка: Каликина Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Фёдор

Мать ребёнка: Каликина Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каликина Лукерья

Смерть
Неизвестно
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