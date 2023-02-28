Каликин Александр
Место рождения
Дата рождения11.10.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1916
Рождение ребёнка
1943
Сын: Каликин Михаил
Мать ребёнка: Каликина Лукерья
Рождение ребёнка
15.06.1946
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Каликина Лукерья
Рождение ребёнка
18.08.1952
Сын: Каликин Василий
Мать ребёнка: Каликина Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каликин Фёдор
Мать ребёнка: Каликина Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каликина Лукерья
Смерть
Неизвестно