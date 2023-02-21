Каликин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1952

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1952

Отец: Каликин Александр

Мать: Каликина Лукерья

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