(Каликина) Валя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каликина) Валя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Колмагоров Василий

Мать: Колмагорова Агафья

Смерть
1941
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