Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Каликина) Валя
(Каликина) Валя
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
1941
Пол
Женский
Отец
Колмагоров Василий
1918 г.р.
Мать
Колмагорова (Каликина) Агафья
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Колмагоров Василий
Мать:
Колмагорова Агафья
Смерть
1941
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия