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Шокин Павел Федорович

Место рождения

Золотое Красноармейский р-н, Саратовская обл.

Дата рождения

08.09.1981

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1981

Отец: Шокин Федор

Мать: Шокина (Певнева) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шокина Любовь

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1988 по 1999
| с.Золотое, Красноармейсуий р-н, Саратовская обл, Россия
Военная служба
С 2000 по 2002
Москва, город федерального значения Москва
1005 Президентский полк
Образование
С 2004 по 2007
Саратов, город Саратов, Саратовская область
| г.Саратов, Россия
Образование
С 2014 по 2018
| г.Казань, р.Татарстан, Россия

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