Шокин Павел Федорович
Место рожденияЗолотое Красноармейский р-н, Саратовская обл.
Дата рождения08.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1981
Отец: Шокин Федор
Мать: Шокина (Певнева) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шокина Любовь
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1988 по 1999
| с.Золотое, Красноармейсуий р-н, Саратовская обл, Россия
Военная служба
С 2000 по 2002
Москва, город федерального значения Москва
1005 Президентский полк
Образование
С 2004 по 2007
Саратов, город Саратов, Саратовская область
| г.Саратов, Россия
Образование
С 2014 по 2018
| г.Казань, р.Татарстан, Россия