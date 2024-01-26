Шокина (Певнева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шокина (Певнева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова (Шокина) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Шокин Федор

Образование
С 1971 по 1972
с.Семеновка, Федоровский р-н, Саратовская обл, Россия
Образование
С 1974 по 1977
г.Вольск, Саратовская обл, Россия
Рождение ребёнка
08.09.1981

Сын: Шокин Павел Федорович

Отец ребёнка: Шокин Федор

Рождение ребёнка
23.03.1987

Сын: Шокин Евгений Федорович

Отец ребёнка: Шокин Федор

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