Шокина (Певнева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенникова (Шокина) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Шокин Федор
Образование
С 1971 по 1972
с.Семеновка, Федоровский р-н, Саратовская обл, Россия
Образование
С 1974 по 1977
г.Вольск, Саратовская обл, Россия
Рождение ребёнка
08.09.1981
Отец ребёнка: Шокин Федор
Рождение ребёнка
23.03.1987
Отец ребёнка: Шокин Федор