Шокин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенникова (Шокина) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Шокина (Певнева) Нина
Рождение ребёнка
08.09.1981
Мать ребёнка: Шокина (Певнева) Нина
Рождение ребёнка
23.03.1987
Мать ребёнка: Шокина (Певнева) Нина