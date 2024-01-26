Шокин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шокин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова (Шокина) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Шокина (Певнева) Нина

Рождение ребёнка
08.09.1981

Сын: Шокин Павел Федорович

Мать ребёнка: Шокина (Певнева) Нина

Рождение ребёнка
23.03.1987

Сын: Шокин Евгений Федорович

Мать ребёнка: Шокина (Певнева) Нина

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