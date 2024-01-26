Гребенникова (Шокина) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шокин Федор
Мать: Шокина (Певнева) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.2000
Сын: Шокин Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гребенников Сергей Александрович