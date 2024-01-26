Гребенникова (Шокина) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Шокина) Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шокин Федор

Мать: Шокина (Певнева) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
07.12.2000

Сын: Шокин Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Сергей Александрович

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