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Гарин Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарин Василий Прокопиевич

Мать: не указана

Дворянский титул
С 1894
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
150 десятин удобной земли
Рождение ребёнка
08.02.1897

Сын: Гарин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Мария Львовна

Троицкое, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Львовна

Смерть
Неизвестно
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