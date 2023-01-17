Гарин Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гарин Василий Прокопиевич
Мать: не указана
Дворянский титул
С 1894
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
150 десятин удобной земли
Рождение ребёнка
08.02.1897
Мать ребёнка: Мария Львовна
Троицкое, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Львовна
Смерть
Неизвестно