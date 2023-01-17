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Гарин Василий Прокопиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

17.11.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вареникова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Гарин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарина Мария Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарин Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.11.1896
Троицкое, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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