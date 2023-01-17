Гарин Василий Прокопиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти17.11.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вареникова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Гарин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарина Мария Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.11.1896
Троицкое, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область