Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1882
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Хамитов Фахретдин
Мать: Хамитова Хумайрахъя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Сагида Мифтаховна
Мать ребёнка: Хамитова 1 Жена Халида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамитова 1 Жена Халида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хамитов Гызылхак Мифтахович
Мать ребёнка: Хамитова 1 Жена Халида
Рождение ребёнка
20.11.1919
Дочь: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна
Мать ребёнка: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Смерть
1952
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно