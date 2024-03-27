Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1882

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

После 1898 г.р.

Дети

1910 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Хамитов Фахретдин

Мать: Хамитова Хумайрахъя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Сагида Мифтаховна

Мать ребёнка: Хамитова 1 Жена Халида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова 1 Жена Халида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хамитов Гызылхак Мифтахович

Мать ребёнка: Хамитова 1 Жена Халида

Рождение ребёнка
20.11.1919

Дочь: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна

Мать ребёнка: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Смерть
1952
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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