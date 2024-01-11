Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Место рождения

д.Ибраево

Дата рождения

После 1898

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1898

Отец: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Мать: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой

д.Ибраево
Рождение ребёнка
20.11.1919

Дочь: Хамитова Рашида Мифтаховна

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

д. Верхнее Биккузино, Кугарчинский район , БАССР
Рождение ребёнка
1921

Сын: Хамитов Камиль Мифтахович

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Хамитова Нажия Мифтаховна

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Соекле Мифтаховна

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Иркла Мифтаховна

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

д.Верхнее Биккузино
Смерть
1938
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
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