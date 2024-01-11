Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна
Место рожденияд.Ибраево
Дата рожденияПосле 1898
Дата смерти1938
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1898
д.Ибраево
Рождение ребёнка
20.11.1919
Дочь: Хамитова Рашида Мифтаховна
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
д. Верхнее Биккузино, Кугарчинский район , БАССР
Рождение ребёнка
1921
Сын: Хамитов Камиль Мифтахович
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Хамитова Нажия Мифтаховна
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Соекле Мифтаховна
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Иркла Мифтаховна
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
д.Верхнее Биккузино
Смерть
1938
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР