Мунасыпова 2 Жена Хуснурой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунасыпова 2 Жена Хуснурой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1898

Дочь: Хамитова Махруй Гильфановна

Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

д.Ибраево
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Рустямова Махира Гильфановна

Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Мунасыпова Зайнаб Гильфановна

Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

д.Ибраево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Смерть
Неизвестно
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