Мунасыпова 2 Жена Хуснурой
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
После 1898
Дочь: Хамитова Махруй Гильфановна
Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович
д.Ибраево
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Рустямова Махира Гильфановна
Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Мунасыпова Зайнаб Гильфановна
Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович
д.Ибраево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно