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Хамитова 1 Жена Халида

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хамитов Гызылхак Мифтахович

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

д.Верхнее Биккузино, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагида Мифтаховна

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

д.Верхнее Биккузино, Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
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