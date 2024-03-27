Хамитова 1 Жена Халида
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хамитов Гызылхак Мифтахович
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
д.Верхнее Биккузино, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагида Мифтаховна
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
д.Верхнее Биккузино, Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь