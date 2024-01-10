Хамитова Хумайрахъя
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1837
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Магира Фахретдиновна
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гатига Фахретдиновна
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1882
Сын: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Гильям Фахретдинович
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махмуза Фахретдиновна
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ракиля Фахретдиновна
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магмура Фахретдиновна
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахима Фахретдиновна
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Камалетдин Фахретдинович
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зульхабира Фахретдиновна
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Агмалетдин Фахретдинович
Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
1934
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР