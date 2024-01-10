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Хамитова Хумайрахъя

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1837

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Магира Фахретдиновна

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гатига Фахретдиновна

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1882

Сын: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Гильям Фахретдинович

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махмуза Фахретдиновна

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ракиля Фахретдиновна

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магмура Фахретдиновна

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахима Фахретдиновна

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Камалетдин Фахретдинович

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зульхабира Фахретдиновна

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Агмалетдин Фахретдинович

Отец ребёнка: Хамитов Фахретдин

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
1934
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Верхнее Биккузино , Кугарчинский район , БАССР
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