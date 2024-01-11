Хамитов Камалетдин Фахретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитов Камалетдин Фахретдинович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамитов Фахретдин

Мать: Хамитова Хумайрахъя

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно
д.Мурапталово Куаргазинский район БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Мурапталово Куаргазинский район БАССР
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