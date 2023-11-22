Макеева (Фархутдинова) Рауза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Фархутдинова) Рауза

Место рождения

с. Никольское Сысертского р-на

Дата рождения

26.04.1954

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1954

Отец: Фархутдинов Фирхат

Мать: Амина (Маша)

с. Никольское Сысертского р-на
Рождение ребёнка
25.01.1982

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Макеев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
2013
Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
п. Монино Московской обл.
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