Макеева (Фархутдинова) Рауза
Место рожденияс. Никольское Сысертского р-на
Дата рождения26.04.1954
Дата смерти2013
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1954
Отец: Фархутдинов Фирхат
Мать: Амина (Маша)
с. Никольское Сысертского р-на
Рождение ребёнка
25.01.1982
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Макеев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
2013
Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
п. Монино Московской обл.