Фархутдинов Фирхат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархутдинов Фирхат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1954

Дочь: Макеева Рауза

Мать ребёнка: Амина (Маша)

с. Никольское Сысертского р-на
Рождение ребёнка
1963

Сын: Фархутдинов Рауль

Мать ребёнка: Амина (Маша)

с. Никольское Сысертского р-на
Смерть
Неизвестно
с. Никольское Сысертского р-на
Похороны
Неизвестно
с. Никольское Сысертского р-на
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