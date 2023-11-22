Фархутдинов Фирхат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1954
Дочь: Макеева Рауза
Мать ребёнка: Амина (Маша)
с. Никольское Сысертского р-на
Рождение ребёнка
1963
Сын: Фархутдинов Рауль
Мать ребёнка: Амина (Маша)
с. Никольское Сысертского р-на
Смерть
Неизвестно
с. Никольское Сысертского р-на
Похороны
Неизвестно
с. Никольское Сысертского р-на