(Макеева) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макеева) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1982

Отец: Макеев Сергей

Мать: Макеева Рауза

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