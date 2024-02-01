Клычков Евграф Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Клычков Павел
Дочь: Клычкова Варвара Евграфовна
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Сын: Клычков Агапий Евграфович
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Сын: Клычков Алексей Евграфович
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Дочь: Клычкова Анастасия Евграфовна
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Дочь: Клычкова Параскева Евграфовна
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Сын: Клычков Авксентий Евграфович
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Дочь: Клычкова Наталия Евграфовна
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Сын: Клычков Кирилл Евграфович
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Сын: Клычков Корнил Евграфович
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна
Мать ребёнка: Клычкова Пелагия Матвеевна