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Клычков Иоанн Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1883 ст.

Отец: Клычков Евграф Павлович

Мать: Клычкова Пелагия Матвеевна

Бракосочетание
04.11.1901 ст.

Жена: Иулиания Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1903 ст.

Дочь: Клычкова Параскева Иоанновна

Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна

Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.

Сын: Клычков Константин Иоаннович

Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна

Рождение ребёнка
06.02.1909 ст.

Сын: Клычков Александр Иоаннович

Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1911 ст.

Дочь: Клычкова Клавдия Иоанновна

Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна

Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.

Сын: Клычков Федор Иоаннович

Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна

Рождение ребёнка
10.05.1914 ст.

Сын: Клычков Петр Иоаннович

Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна

Рождение ребёнка
05.02.1917 ст.

Сын: Клычков Алексей Иоаннович

Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1918

Сын: Клычков Евграф Иоаннович

Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1921

Сын: Клычков Фотий Иоаннович

Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна

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