Клычков Иоанн Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1883 ст.
Бракосочетание
04.11.1901 ст.
Жена: Иулиания Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1903 ст.
Дочь: Клычкова Параскева Иоанновна
Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.
Сын: Клычков Константин Иоаннович
Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна
Рождение ребёнка
06.02.1909 ст.
Сын: Клычков Александр Иоаннович
Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1911 ст.
Дочь: Клычкова Клавдия Иоанновна
Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.
Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна
Рождение ребёнка
10.05.1914 ст.
Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1917 ст.
Сын: Клычков Алексей Иоаннович
Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна
Рождение ребёнка
10.12.1918
Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна
Рождение ребёнка
21.05.1921
Мать ребёнка: Майорова Иулиания Михайловна