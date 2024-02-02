Клычков Авксентий Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлычков Авксентий Евграфович

Клычков Авксентий Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1888 ст.

Отец: Клычков Евграф Павлович

Мать: Клычкова Пелагия Матвеевна

Бракосочетание
19.02.1907 ст.

Жена: Лунькова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.

Сын: Клычков Иоанн Авксентьевич

Мать ребёнка: Лунькова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
25.09.1909 ст.

Дочь: Клычкова Пелагия Авксентьевна

Мать ребёнка: Лунькова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
13.08.1911 ст.

Дочь: Клычкова Наталия Авксентьевна

Мать ребёнка: Лунькова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
27.06.1913 ст.

Дочь: Клычкова Ольга Авксентьевна

Мать ребёнка: Лунькова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
07.09.1914

Дочь: Клычкова Надежда Авксентьевна

Мать ребёнка: Лунькова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
07.09.1914 ст.

Дочь: Клычкова Вера Авксентьевна

Мать ребёнка: Лунькова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
27.08.1915

Сын: Клычков Иоанн Авксентьевич

Мать ребёнка: Лунькова Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
26.04.1917 ст.

Сын: Клычков Василий Авксентьевич

Мать ребёнка: Лунькова Ксения Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close