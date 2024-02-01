Клычкова Пелагия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Ярыгин Матвей
Мать: не указана
Дочь: Клычкова Варвара Евграфовна
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Сын: Клычков Агапий Евграфович
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Сын: Клычков Алексей Евграфович
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Дочь: Клычкова Анастасия Евграфовна
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Дочь: Клычкова Параскева Евграфовна
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Сын: Клычков Авксентий Евграфович
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Дочь: Клычкова Наталия Евграфовна
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Сын: Клычков Кирилл Евграфович
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Сын: Клычков Корнил Евграфович
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович
Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович