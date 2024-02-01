Клычкова Пелагия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клычкова Пелагия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярыгин Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1880 ст.

Муж: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
28.11.1880

Дочь: Клычкова Варвара Евграфовна

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
08.03.1882 ст.

Сын: Клычков Агапий Евграфович

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
11.04.1883 ст.

Сын: Клычков Иоанн Евграфович

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
12.05.1885 ст.

Сын: Клычков Алексей Евграфович

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
25.10.1886

Дочь: Клычкова Анастасия Евграфовна

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
25.10.1886 ст.

Дочь: Клычкова Параскева Евграфовна

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
07.02.1888 ст.

Сын: Клычков Авксентий Евграфович

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
23.08.1890 ст.

Дочь: Клычкова Наталия Евграфовна

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
08.07.1893 ст.

Сын: Клычков Кирилл Евграфович

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
11.01.1895 ст.

Сын: Клычков Корнил Евграфович

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
25.06.1896 ст.

Сын: Клычков Петр Евграфович

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Рождение ребёнка
01.07.1898 ст.

Сын: Клычков Фома Евграфович

Отец ребёнка: Клычков Евграф Павлович

Смерть
Неизвестно
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