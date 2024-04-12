Юнина (Мельникова) Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнина (Мельникова) Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юнин Иван Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юнин Иван Борисович

Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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