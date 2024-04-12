Юнина (Мельникова) Ульяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
28.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юнин Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юнин Иван Борисович
Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область