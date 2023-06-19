Юнин Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнин Иван Борисович

Место рождения

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юнина Ульяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнина Ульяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область