Юнин Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юнина Ульяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юнина Ульяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область