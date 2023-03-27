Благонадеждина (Авророва) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благонадеждина (Авророва) Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1892

Отец: Авроров Павел Александрович

Мать: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благонадеждин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благонадеждин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благонадеждин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благонадеждин Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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