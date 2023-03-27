Благонадеждина (Авророва) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1892
Отец: Авроров Павел Александрович
Мать: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно