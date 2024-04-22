село Аньково, село Аньково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Аньково

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
паспорт. Билет Владимирской губернии Юрьевского уезда Аньковской волости села Анькова крестьянской девицы Екатерины Ивановой для жительства в разных губерниях сроком на о Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6381Аньково, с. вл.при пруде.5531213528618Церквей православных 2. Ярмарок 4. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Аньково. Д. Негодяиха, Дягилево, Сатырево, Кривцево, Чебыково и Перлевка6Вс. Ник. Сипягин929348

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Аньковская волость
361. Аньково, село бывшее владельческое, при реке Зобне, дворов 228, жителей 1350, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, почтовая станци Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Аньковская волость
7129Аньково село113519010055

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Аньковская волость
село Аньково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
5057Аньковосело56°56'39°56'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Аньковское сельское поселение
24609408101с Аньковосело
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