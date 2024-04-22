- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
паспорт. Билет Владимирской губернии Юрьевского уезда Аньковской волости села Анькова крестьянской девицы Екатерины Ивановой для жительства в разных губерниях сроком на о Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6381Аньково, с. вл.при пруде.5531213528618Церквей православных 2. Ярмарок 4. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Аньково. Д. Негодяиха, Дягилево, Сатырево, Кривцево, Чебыково и Перлевка6Вс. Ник. Сипягин929—348
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
361. Аньково, село бывшее владельческое, при реке Зобне, дворов 228, жителей 1350, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, почтовая станци Показать все
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7129Аньково село113519010055—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Аньково
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5057Аньковосело56°56'39°56'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609408101с Аньковосело