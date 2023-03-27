Благонадеждин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагонадеждин Василий Михайлович

Благонадеждин Василий Михайлович

avatar

Место рождения

с. Якушево, Савинский р-н, Ивановская обл., Россия

Дата рождения

25.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1888

Отец: Благонадеждин Михаил

Мать: не указана

с. Якушево, Савинский р-н, Ивановская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благонадеждина Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благонадеждина Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Благонадеждина Елизавета Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благонадеждина Елизавета Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close