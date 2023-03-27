Благонадеждин Василий Михайлович
Место рожденияс. Якушево, Савинский р-н, Ивановская обл., Россия
Дата рождения25.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1888
Отец: Благонадеждин Михаил
с. Якушево, Савинский р-н, Ивановская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно