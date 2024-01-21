Евдокимова (Акишева) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Акишева) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1841

Сын: Евдокимов Филарет Григорьевич

Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
1841

Муж: Евдокимов Григорий Ефимович

Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокимова Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Евдокимов Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Евдокимов Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Евдокимов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокимова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокимова Павла Григорьевна

Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокимова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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