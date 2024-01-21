Евдокимова (Акишева) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1841
Сын: Евдокимов Филарет Григорьевич
Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович
Бракосочетание
1841
Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокимова Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Евдокимов Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Евдокимов Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Евдокимов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокимова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокимова Павла Григорьевна
Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокимова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Евдокимов Григорий Ефимович
Смерть
Неизвестно